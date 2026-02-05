Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится в России с 1 марта

С 1 марта в России меняется срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Последний день для внесения платежа сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца.

По мнению экспертов, это позволит синхронизировать график оплаты с получением зарплаты, даст людям больше времени на планирование бюджета и сократит количество случайных просрочек.

Помимо этого, в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ появятся стандартизированные годовые отчеты управляющих компаний, что позволит жителям видеть детализацию расходов на содержание дома. Также будет введено государственное регулирование тарифов на обслуживание внутридомового газового оборудования.

