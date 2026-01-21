Трамп заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии

Президент США Дональд Трамп выступил с громкой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии, а также намекнул на возможное силовое решение вопроса, вплоть до запуска ракет над этой территорией.

Американское руководство планирует в скором времени развернуть на острове свои элементы системы ПРО "Золотой купол". Трамп также сообщил о строительстве дополнительных оружейных заводов для ускоренного производства военной техники.

