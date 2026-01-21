Форма поиска по сайту

21 января, 19:15

Политика

Трамп заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии

Трамп заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии

Владимир Путин планирует встретиться со Стивеном Уиткоффом 22 января

Новости мира: массовые беспорядки охватили Страсбург

Автошколы в России смогут преподавать теорию дистанционно

Войска группировки "Восток" продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО

В России может появиться самозапрет на донаты в компьютерных играх

Новости мира: пассажирский поезд протаранил подпорную стену в Барселоне

Дмитриев встретился с Уиткоффом в Давосе

Новости мира: Макрон предложил провести встречу G7 с участием России и Украины

Минобороны РФ организовало отбор граждан в войска беспилотных систем

Президент США Дональд Трамп выступил с громкой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии, а также намекнул на возможное силовое решение вопроса, вплоть до запуска ракет над этой территорией.

Американское руководство планирует в скором времени развернуть на острове свои элементы системы ПРО "Золотой купол". Трамп также сообщил о строительстве дополнительных оружейных заводов для ускоренного производства военной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

