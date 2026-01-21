Новости мира: массовые беспорядки охватили Страсбург

В Страсбурге проходят массовые беспорядки. Фермеры собрались у здания Европейского парламента для протеста против соглашения между ЕС и странами Южной Америки. По итогам 25-летних переговоров была достигнута договоренность о создании одной из крупнейших в мире зон свободной торговли. Документ должен быть одобрен Европейским парламентом 21 января. Соглашение позиционирует Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай как ключевых партнеров для европейской цепочки поставок, несмотря на возражения Польши, Венгрии, Ирландии и Франции.

В Давосе в рамках Всемирного экономического форума спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев встретился с посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Позже они сообщили, что переговоры прошли позитивно. На встрече также присутствовал предприниматель и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер. Сам глава Белого дома уже вылетел в Давос. Однако, как сообщил телеканал CNN, ему пришлось пересесть на второй самолет меньшего размера после выявления неисправности на борту первого.

Новая железнодорожная катастрофа произошла в Испании. В Барселоне после сильных дождей часть подпорной стены обрушилась перед движущимся поездом, и он сошел с рельсов. В результате погиб машинист, а 37 человек получили травмы. Из них несколько находятся в тяжелом состоянии.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.