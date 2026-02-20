Новости мира: Дональд Трамп уснул на первом заседании "Совета мира"

Президент США Дональд Трамп уснул на первом заседании "Совета мира", который он сам же организовал. Видео с мероприятия в Вашингтоне оказалось в Сети. На кадрах видно, как во время выступлений американский лидер закрывает глаза и не демонстрирует никакой реакции.

На Филиппинах на острове Негрос начал извергаться вулкан Канлаон. Извержение длилось 2 минуты, после чего в небо поднялся столб пепла высотой почти 5 километров. В районе вулкана объявили 2-й уровень опасности из 5. Власти призвали жителей и туристов покинуть зону в радиусе 4 километров от горы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.