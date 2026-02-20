График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 07:15

Политика

В России предложили взыскивать долги за услуги ЖКХ онлайн

Долги за услуги ЖКХ смогут взыскивать онлайн. Как рассказали в Госдуме, соответствующее решение готовит правительство.

К 2028 году собираются внедрить цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ для информирования о задолженности по коммунальным услугам. Там же будут готовить документы для ее взыскания. К февралю 2028 года планируют принять соответствующий отдельный федеральный закон. Перевод процессов в электронный вид позволит сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административные издержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

