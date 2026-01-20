Дмитриев встретился с Уиткоффом в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча специального представителя президента России Кирилла Дмитриева с посланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Он назвал беседу очень позитивной.

На Сицилию обрушился мощный шторм. Огромные волны перехлестнули через набережную, затопив улицы. В настоящее время оценивается масштаб ущерба, информации о пострадавших пока нет.

На севере Китая, в городе Хэйхэ, несмотря на морозы ниже минус 35 градусов, пенсионеры в национальных костюмах вышли на площадь, чтобы исполнить традиционные танцы. Это представление собирает толпы туристов, восхищающихся закалкой и оптимизмом местных жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.