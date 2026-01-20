Форма поиска по сайту

20 января, 22:15

Политика

Дмитриев встретился с Уиткоффом в Давосе

Новости мира: Макрон предложил провести встречу G7 с участием России и Украины

Минобороны РФ организовало отбор граждан в войска беспилотных систем

Российские войска освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО

Штраф за нарушения при майнинге криптовалюты предложили ввести в России

Управляющим компаниям грозит штраф до 300 тыс рублей за плохую уборку снега

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ ударами РСЗО "Град" в Запорожской области

Несколько изменений для авиапассажиров вступят в силу в России

Новости мира: в Гренландии организовали массовые протесты против продажи острова США

На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча специального представителя президента России Кирилла Дмитриева с посланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Он назвал беседу очень позитивной.

На Сицилию обрушился мощный шторм. Огромные волны перехлестнули через набережную, затопив улицы. В настоящее время оценивается масштаб ущерба, информации о пострадавших пока нет.

На севере Китая, в городе Хэйхэ, несмотря на морозы ниже минус 35 градусов, пенсионеры в национальных костюмах вышли на площадь, чтобы исполнить традиционные танцы. Это представление собирает толпы туристов, восхищающихся закалкой и оптимизмом местных жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

