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20 января, 23:45

Политика

В Госдуме предложили признать нежелательным движение бодипозитива

В Госдуме предложили признать нежелательным движение бодипозитива

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В России рассматривается возможность признания движения бодипозитива нежелательным. Некоторые депутаты Госдумы считают, что эта идеология пропагандирует нездоровый образ жизни, утверждая, что последователи движения "доводят себя до ожирения" и продвигают это в интернете.

Идеология бодипозитива возникла на Западе и была направлена на отказ от стандартов красоты, таких как "90–60–90", и на принятие естественных форм тела. Однако некоторые законодатели считают, что это движение способствует распространению нездоровых привычек.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что бодипозитив может давать ложное представление о норме и вести людей к ожирению. В то время как сторонники движения, такие как стилист Владислав Лисовец и актриса Анастасия Гремяцкая, считают, что бодипозитив помогает людям принять себя и избавиться от комплексов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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