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19 ноября, 18:00

Политика

В Госдуме предложили строже контролировать врачей-блогеров

В Госдуме предложили строже контролировать врачей-блогеров

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В России планируют строже контролировать врачей-блогеров. Госдума обсуждает новые правила, которые будут требовать от них ответственности за соблюдение определенных норм.

Телеведущая Елена Малышева привлекла внимание к этой теме и предложила создать ассоциацию врачей-блогеров под контролем государства. По ее мнению, медики должны подтверждать свою квалификацию документами.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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