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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает безумные планы, связанные с разработкой ядерного оружия, заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Украинский доклад предлагает создать ядерную бомбу "через несколько месяцев" против России, если Трамп сократит финансовую помощь Украине! <…> Зеленский дрейфует к безумию!" – написал политик.

Он подчеркнул, что Зеленский начинает терять самообладание после телефонного разговора немецкого канцлера Олафа Шольца с Владимиром Путиным.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Зеленскому нужны новые жертвы для вовлечения Запада в прямое столкновение с Россией, а также для "для сохранения собственной, давно уже нелегитимной, власти".

Парламентарий отметил, что при таком развитии событий антироссийским военным плацдармом станет не только Украина, но и вся Европа, и в таком случаем будет уже "не до выборов и не до переговоров".