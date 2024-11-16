Фото: Министерство обороны РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны новые жертвы для вовлечения Запада в прямое столкновение с Россией, а также для "для сохранения собственной, давно уже нелегитимной, власти", заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что при таком развитии событий антироссийским военным плацдармом станет не только Украина, но и вся Европа, и в таком случаем будет уже "не до выборов и не до переговоров". Именно этого, по мнению Слуцкого, добивается Зеленский.

По этой же причине украинский лидер воспринял разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с Владимиром Путиным "как кость в горле", добавил лидер ЛДПР.

Ранее Зеленский заявил, что вместо переговоров следует "объединить мир вокруг Украины", чтобы она находилась в "сильной позиции", однако он предложил разработать стратегию, которая будет включать в себя "дипломатические дискуссии".

Он также отметил, что политика команды Трампа позволит быстрее завершить конфликт, так как республиканец не раз обещал прекратить боевые действия за сутки.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Трамп уже услышал "базис" украинской позиции, и не стал выступать против него. По его словам, с Украиной не сработает правило "садись и слушай", так как для Киева важен "справедливый мир".