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В 2025 году Запад может сместить украинского лидера Владимира Зеленского с поста президента. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

"Первой эту информацию закинула Британия. Значит, они готовятся заменить Зеленского. На него попытаются возложить вину за все ошибки и неудачи, за воровство и так далее", – объяснил депутат.

При этом, по его словам, сейчас будут активизироваться все участники данного процесса, включая экс-президента Украины Петра Порошенко. Чепа напомнил, что именно он рассказал о подкупе избирателей Зеленским, что будет негативно воспринято многими жителями Европы, ведь деньги на подкуп "будут украдены из их кармана".

В свою очередь, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил изданию La Repubblica, что президентские выборы на Украине не будут проводиться во время продолжающегося конфликта, передает радиостанция "Комсомольская правда". По словам политика, во время войны "предпосылок для этого нет".

Ранее издание Economist сообщило, что выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года. По данным журнала, офис Зеленского отрицает эти планы, однако некоторые подготовительные работы к выборам, предполагают журналисты, уже стартовали. Мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается подготовка.