Медведев заявил, что попытки ударов ракетами стран НАТО вглубь России уже были

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Попытки нанести удары вглубь России ракетами стран НАТО уже принимались. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО "вглубь территории" России. Тем более попытки их применения по нашей стране уже были", – сказал политик.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США собирается снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по российской территории.

Между тем в МИД России предупредили, что ответ на удары западными ракетами будет ощутимым и адекватным. В частности, Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, добавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.