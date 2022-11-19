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Политика

Расчеты боевых машин РСЗО "Град" и "Ураган" готовят плацдармы для продвижения ВС РФ

Расчеты боевых машин РСЗО "Град" и "Ураган" готовят плацдармы для продвижения ВС РФ

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Расчеты боевых машин РСЗО "Град" и "Ураган" готовят плацдармы для продвижения российских войск по всем направлениям. На кадрах – ребята из Центрального военного округа. Они были призваны в ходе частичной мобилизации. Прежде чем попасть на службу в артиллерийские подразделения, они прошли спецподготовку. Теперь они регулярно выполняют боевые задачи наравне со штатными специалистами.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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