Расчеты боевых машин РСЗО "Град" и "Ураган" готовят плацдармы для продвижения ВС РФ

Расчеты боевых машин РСЗО "Град" и "Ураган" готовят плацдармы для продвижения российских войск по всем направлениям. На кадрах – ребята из Центрального военного округа. Они были призваны в ходе частичной мобилизации. Прежде чем попасть на службу в артиллерийские подразделения, они прошли спецподготовку. Теперь они регулярно выполняют боевые задачи наравне со штатными специалистами.

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