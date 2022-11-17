Националисты расстреляли военнослужащих Украины за отказ выполнять приказ – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Националисты одного из украинских формирований расстреляли военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ за отказ выполнять приказ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве пояснили, что бойцы отказались подчиняться командованию и выполнять задачи в населенном пункте Белогоровка ЛНР. В Минобороны считают, что причиной этому послужили высокие потери и плохое морально-психологическое состояние прибывающих резервистов.

В результате в Белогоровку были направлены националисты, которые расстреляли пятерых украинских военнослужащих перед строем для устрашения.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что под контролем ВС РФ находится 99% территории Луганской Народной Республики. При этом Украина контролирует три населенных пункта, среди которых Белогоровка. Пасечник добавил, что в направлении республики идет концентрация личного состава и техники ВСУ.



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