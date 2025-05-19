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19 мая, 11:45

Политика

Новости мира: западные лидеры обсудили с Трампом украинский вопрос

Новости мира: западные лидеры обсудили с Трампом украинский вопрос

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Лидеры Италии, Великобритании, Германии и Франции обсудили с президентом США Дональдом Трампом украинский вопрос. Это произошло в преддверии его телефонного разговора с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что подготовка к разговору действительно идет. В Вашингтоне уже выразили надежду на успешные итоги переговоров.

В Румынии завершился второй тур президентских выборов. Победу одержал мэр Бухареста – Никушор Дан, набравший более 53,5% голосов. Его оппонент получил около 46%. Явка стала рекордной за последние 30 лет – проголосовали около 11 миллионов человек.

Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

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