Новости мира: западные лидеры обсудили с Трампом украинский вопрос

Лидеры Италии, Великобритании, Германии и Франции обсудили с президентом США Дональдом Трампом украинский вопрос. Это произошло в преддверии его телефонного разговора с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что подготовка к разговору действительно идет. В Вашингтоне уже выразили надежду на успешные итоги переговоров.

В Румынии завершился второй тур президентских выборов. Победу одержал мэр Бухареста – Никушор Дан, набравший более 53,5% голосов. Его оппонент получил около 46%. Явка стала рекордной за последние 30 лет – проголосовали около 11 миллионов человек.

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