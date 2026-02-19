Новости мира: США могут нанести удар по Ирану в выходные

Американская администрация рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но окончательного решения пока не принято. Об этом сообщила телекомпания CBS News со ссылкой на источники. По их данным, сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту США Дональду Трампу, что военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, 21 февраля, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся. Окончательного решения пока не принято.

В Эквадоре мощный сель едва не смыл небольшой городок Алауси. Его потоки уносили с улиц все, что попадалось на пути. Напор не выдерживали даже крупные внедорожники. Горожане старались не выходить из домов. Те, кто все же оказался на улице, старались не приближаться к реке из грязи и камней.

