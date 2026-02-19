Форма поиска по сайту

19 февраля, 07:30

Политика

Новости мира: США могут нанести удар по Ирану в выходные

В Женеве завершился третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Женеве

"Новости дня": в России могут ужесточить наказание за бани и хостелы в многоэтажках

Подразделение группировки российских войск "Север" продвинулось в зоне СВО

Трехсторонние переговоры России, США и Украины возобновились в Женеве

"Деньги 24": Совфед одобрил закон об информировании россиян о рисках азартных игр

"Деньги 24": букмекеров обяжут предупреждать граждан о рисках азартных игр

С 1 марта владельцы участков в РФ должны будут сами бороться с борщевиком

Первый раунд переговоров в Женеве продолжался более 6 часов

Американская администрация рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но окончательного решения пока не принято. Об этом сообщила телекомпания CBS News со ссылкой на источники. По их данным, сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту США Дональду Трампу, что военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, 21 февраля, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся. Окончательного решения пока не принято.

В Эквадоре мощный сель едва не смыл небольшой городок Алауси. Его потоки уносили с улиц все, что попадалось на пути. Напор не выдерживали даже крупные внедорожники. Горожане старались не выходить из домов. Те, кто все же оказался на улице, старались не приближаться к реке из грязи и камней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Найда Дарья Ермакова

