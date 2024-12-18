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18 декабря, 16:15

Политика

Коллегия выборщиков в США утвердила победу Дональда Трампа

Коллегия выборщиков в США утвердила победу Дональда Трампа

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В США действует двухступенчатая процедура выборов президента. Жители страны избрали лидером республиканца Дональда Трампа, но должны проголосовать также выборщики. Обычно их решение совпадает с результатами общественного голосования, однако не всегда.

Например, в 2016 году Трамп по результатам подсчетов голосов избирателей набрал меньше, чем кандидат от демократов Хиллари Клинтон, но президентом все равно стал именно он, так как за него оказалось большинство выборщиков. На этот раз кандидатуру Трампа одобрили обычные избиратели и выборщики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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