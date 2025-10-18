18 октября, 09:45Политика
Российская армия освободила за неделю 8 населенных пунктов в зоне СВО
Российская армия освободила за последнюю неделю 8 населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль российских бойцов перешли Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области.
В Донецкой народной республике освободили Московский, Балаган и Новопавловк. Также бойцы первой линии обороны ВСУ отступили из-под Северска.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
