Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 09:45

Политика

Российская армия освободила за неделю 8 населенных пунктов в зоне СВО

Российская армия освободила за неделю 8 населенных пунктов в зоне СВО

Новости мира: Будапешт выразил готовность обеспечить безопасность встречи Путина и Трампа

Путин поздравил коллектив телеканала RT с 20-летием

Зеленский опоздал на встречу Трампом в Белом доме

Эксперты предположили, как борт Путина может полететь в Венгрию

Политолог рассказала, почему для саммита РФ и США выбрали именно Венгрию

Путин обсудил с Орбаном предстоящие переговоры с Трампом в Венгрии

Сергей Лавров и Марко Рубио проведут телефонные переговоры 17 октября

"Новости дня": в Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах за отсутствие страховки

ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции в ДНР

Российская армия освободила за последнюю неделю 8 населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль российских бойцов перешли Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области.

В Донецкой народной республике освободили Московский, Балаган и Новопавловк. Также бойцы первой линии обороны ВСУ отступили из-под Северска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика