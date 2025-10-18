Российская армия освободила за неделю 8 населенных пунктов в зоне СВО

Российская армия освободила за последнюю неделю 8 населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль российских бойцов перешли Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области.

В Донецкой народной республике освободили Московский, Балаган и Новопавловк. Также бойцы первой линии обороны ВСУ отступили из-под Северска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.