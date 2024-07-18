Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 07:45

Политика

Новости мира: президент США Байден заразился коронавирусом

Новости мира: президент США Байден заразился коронавирусом

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Президент США Джо Байден заразился COVID-19, в связи с чем он был вынужден отменить предвыборное выступление. В Белом доме говорят, что он многократно вакцинирован и испытывает только легкое недомогание. По некоторым данным, болезнь Байдена может быть искусственным поводом взять паузу в президентской гонке или вовсе выйти из нее.

Тем временем в ночь на 18 июля столицу Армении накрыли ливни. В Ереване затопило несколько улиц, а подземные переходы стали похожи на пещеры с водопадами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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