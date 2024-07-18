"Звезда": освобожденные из плена ВСУ российские бойцы прибыли в Москву

Фото: Министерство обороны РФ

Возвращенные из украинского плена российские солдаты прибыли в Москву. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Военнослужащих доставят в столичные медучреждения, подведомственные Минобороны РФ, где они смогут пройти курс реабилитации и получить лечение.

17 июля Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен РФ передала такое же число военнопленных Вооруженных сил Украины.

При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

В Киеве, в свою очередь, заявили, что в ходе последнего обмена пленными с Россией в список украинских бойцов, вернувшихся в страну, вошли пограничники и служащие Национальной гвардии.