Зеленский заявил, что в ходе последнего обмена пленными на Украину вернулись пограничники

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Пограничники и служащие Национальной гвардии вошли в список бойцов, которые вернулись на Украину в ходе последнего обмена пленными с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает News.ru.

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена", – сказал лидер Украины.

Зеленский также поблагодарил команду, которая занимается вызволением военных, и Объединенные Арабские Эмираты за посредничество.

Очередной обмен военнопленных с подконтрольной Киеву территории в Россию состоялся 17 июля. Солдатам ВС РФ в плену грозила смертельная опасность. Освобожденных солдат доставили на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях МО РФ. Им также окажут психологическую помощь.

Ранее в ходе боевых действий штурмовые подразделения группировки "Север" захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих. Украинские военные пытались атаковать позиции российских войск, однако русские разведчики вскрыли передвижение живой силы и техники, после чего по боевикам нанесли огневое поражение.