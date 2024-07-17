17 июля, 18:48Политика
Зеленский заявил, что в ходе последнего обмена пленными на Украину вернулись пограничники
Фото: president.gov.ua
Пограничники и служащие Национальной гвардии вошли в список бойцов, которые вернулись на Украину в ходе последнего обмена пленными с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает News.ru.
"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена", – сказал лидер Украины.
Зеленский также поблагодарил команду, которая занимается вызволением военных, и Объединенные Арабские Эмираты за посредничество.
Очередной обмен военнопленных с подконтрольной Киеву территории в Россию состоялся 17 июля. Солдатам ВС РФ в плену грозила смертельная опасность. Освобожденных солдат доставили на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях МО РФ. Им также окажут психологическую помощь.
Ранее в ходе боевых действий штурмовые подразделения группировки "Север" захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих. Украинские военные пытались атаковать позиции российских войск, однако русские разведчики вскрыли передвижение живой силы и техники, после чего по боевикам нанесли огневое поражение.