Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, взамен Россия передала такое же число военнопленных Вооруженных сил Украины. В Минобороны подчеркнули, что освобожденных солдат доставят на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ. Им также окажут психологическую помощь.

При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в военном ведомстве.

В свою очередь, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой обсудили с представителем офиса украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца совместные гуманитарные акции, в том числе связанные с воссоединением семей.

"Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идет диалог", – написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Также она выразила радость от очередного удачного российско-украинского обмена военнопленными и благодарность Минобороны России и спецслужбам.

"На родину вернулись 95 наших героев. В ближайшее время их обнимут родные", – добавила Москалькова.

Ранее в ходе боевых действий штурмовые подразделения группировки "Север" захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих. Украинские военные пытались атаковать позиции российских войск, однако русские разведчики вскрыли передвижение живой силы и техники, после чего по боевикам нанесли огневое поражение.

До этого ВС РФ полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр в ДНР. В результате активных действий подразделения Южной группировки войск смогли улучшить положение по переднему краю.