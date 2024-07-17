Бойцы группировки "Север" захватили позиции ВСУ, взяв в плен боевиков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовые подразделения группировки "Север" в ходе боевых действий захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Украинские военные пытались атаковать позиции российских войск и "встретили ожесточенный отпор". Разведчики вскрыли передвижение живой силы и техники, после чего по боевикам нанесли огневое поражение, говорится в материале.

Благодаря слаженной работе штурмовой группы и корректировке с воздуха удалось уничтожить сразу несколько крупных опорных пунктов ВСУ.

"Тремя штурмовыми группами выдвинулись на три разных "опорника", наткнулись на два пулемета. Соответственно, два пулемета погасили артиллерией. За счет этого штурмовики по двум разным флангам смогли взять "опорник" и выбить оттуда противника", – рассказал подробности штурмовик с позывным "Мирон".

Ранее российские силы уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме базирования. ВС РФ также поразили два предприятия военно-промышленного комплекса.

Вместе с тем армия РФ ударила по двум предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива ВСУ. Авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией за прошедшие сутки был уничтожен цех производства и склад хранения ударных дронов.

Более того, ВС РФ полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр в ДНР. В результате активных действий подразделения Южной группировки войск смогли улучшить положение по переднему краю.

