Три БПЛА уничтожены за ночь над Белгородской и Воронежской областями

Фото: министерство обороны РФ

Прошедшей ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили в российских регионах три беспилотника, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Один БПЛА самолетного типа ликвидировали над территорией Белгородской области и два – над Воронежской областью.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских дрона сбили над Суражским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что в 14 населенных пунктах Белгородской области с 23 июля установят контрольно-пропускные пункты (КПП). Въезд ограничат на территории, где оперативная ситуация складывается "крайне сложно". Службу на КПП будут нести представители силовых структур. Для обеспечения безопасности им передадут 14 бетонных модульных укрытий.

Под действие новых мер подпадают населенные пункты в пяти приграничных муниципалитетах. В Шебекинском городском округе – хутор Панков, поселок Красное, хутор Мухин, поселок Ленинский, поселок Первомайский. В Грайворонском округе – село Безымено и поселок Горьковский, а также село Богун-Городок Борисовского района. В Краснояружском районе КПП установят в селах Демидовка, Поповка, Прилесье и в Белгородском районе – в селах Вергилевка, Щетиновка, Валковский.

Общественный транспорт и такси не смогут въехать в эти населенные пункты. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будут только взрослых мужчин в бронежилетах и касках, в бронированном автомобиле с РЭБ, а также с сопровождением военных и представителей муниципалитетов.