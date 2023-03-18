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Политика

Власти США потребовали от Турции прекратить обслуживание российских самолетов

Власти США потребовали от Турции прекратить обслуживание российских самолетов

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Власти США потребовали от Анкары прекратить обслуживать и заправлять российские самолеты в аэропортах страны. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, это касается эирбасов и боингов, которые есть в парках авиакомпаний РФ. Такие же ограничения хотят ввести и для белорусских перевозчиков. Как это может повлиять на рейсы в Турцию? И стоит ли беспокоиться туристам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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