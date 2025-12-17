В Госдуме предложили ввести механизм "второй руки" при сделках с недвижимостью

В Госдуме подготовили законопроект о введении механизма "второй руки" при сделках с недвижимостью. По нему можно назначить поручителя, чье согласие потребуется для регистрации продажи жилья. Росреестр будет уведомлять его о сделке и ждать решения две недели.

Инициатива направлена на защиту собственников от мошенничества и сделок, совершенных под давлением. Ее хотят внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента в начале 2026 года.

