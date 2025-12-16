Российская армия освободила поселок Песчаное в Днепропетровской области, заявили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, группировка войск "Восток" расширила зону контроля на западном берегу реки Гайчур, создав условия для дальнейших штурмовых действий. В ходе боев уничтожены 7 единиц техники и более 20 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, освобождение Песчаного лишило противника одного из крупных укрепрайонов, а действия группировок "Днепр" и "Восток" создают эффект наступательных "клещей".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.