16 декабря, 12:30Политика
Российские войска освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области
Российская армия освободила поселок Песчаное в Днепропетровской области, заявили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, группировка войск "Восток" расширила зону контроля на западном берегу реки Гайчур, создав условия для дальнейших штурмовых действий. В ходе боев уничтожены 7 единиц техники и более 20 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, освобождение Песчаного лишило противника одного из крупных укрепрайонов, а действия группировок "Днепр" и "Восток" создают эффект наступательных "клещей".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.