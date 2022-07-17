Жители Италии поддержали отставку премьер-министра Драги

Простые граждане Италии, в отличие от президента страны, поддержали отставку премьер-министра Марио Драги. Люди отпраздновали возможный уход политика песнями и танцами.

Ранее итальянцы выходили на улицы для участия в акциях протеста. Они выступали против агрессивной политики правительства и не раз требовали отставки Марио Драги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

