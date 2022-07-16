Минобороны опубликовало новые кадры работы расчетов самоходных артиллерийских установок

Минобороны России опубликовало новые кадры работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С".

Они поражают ствольную артиллерию, батареи реактивных систем залпового огня, танки, пункты управления и опорные пункты. Подготовка к удару занимает пару минут, столько проходит с момента получения координат до попадания снаряда в цель. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

