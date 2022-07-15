Минобороны опубликовало кадры ударов по украинским позициям в Запорожской области

Российские вооруженные силы уничтожили в Запорожской области около 140 украинских боевиков. Кадры удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ опубликовали в Минобороны.

В частности, уничтожена казарма. Там находились более 70 военных. Такие же потери живой силы есть в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка. Кроме того, там уничтожено 11 единиц бронетанковой техники.

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