ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Курской области

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли поселок Теткино в Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, зафиксировано 20 прилетов.

Он уточнил, что при обстреле никто не пострадал. Несколько домов получили незначительные повреждения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

