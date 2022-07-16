В ДНР заявили, что женщина погибла при обстреле Киевского района Донецка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Киевском районе Донецка под обстрел вооруженных формирований Украины попала семья, заявили в штабе территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

Там уточнили, что в результате ночного обстрела по пр. Партизанскому погибла женщина, ранены мужчина и ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее ВСУ обстреляли рынок в центре Донецка. Сообщалось, что в результате пострадали 18 человек. Еще три человека, по данным местного Минздрава, погибли. На данный момент известно, что стреляли из артиллерии калибра 155 миллиметров, такая техника стоит на вооружении стран НАТО.

Обстрелу также подвергся роддом на улице Панфилова. Рожениц удалось эвакуировать в подвал. В настоящее время врачи продолжают оказывать помощь находящимся в роддоме пациенткам.

В свою очередь, Донецкая Народная Республика запросила у России дополнительные силы из-за обстрелов Донецка. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перенаправил вопрос о дополнительной поддержке в министерство обороны РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

