Штрафы за выброс животных намерены увеличить в России в 10 раз

В России планируют в 10 раз увеличить штрафы за выброс домашних животных на улицу. Сейчас физлицам грозит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

В нижней палате парламента уже подготовлен законопроект, согласно которому штрафы могут вырасти до 30 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч – для должностных лиц и до 300 тысяч – для юридических.

Собранные средства предлагают направлять на финансирование приютов.