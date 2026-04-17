17 апреля, 23:30Политика
Штрафы за выброс животных намерены увеличить в России в 10 раз
В России планируют в 10 раз увеличить штрафы за выброс домашних животных на улицу. Сейчас физлицам грозит от 1,5 до 3 тысяч рублей.
В нижней палате парламента уже подготовлен законопроект, согласно которому штрафы могут вырасти до 30 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч – для должностных лиц и до 300 тысяч – для юридических.
Собранные средства предлагают направлять на финансирование приютов.