Депутат Госдумы Свинцов заявил, что Telegram начал выполнять требования Роскомндзора

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram начал выполнять требования Роскомнадзора. На неделе сервис заблокировал более 230 тысячи каналов и единиц контента

Депутат отметил, что 1,5–2 месяца будет достаточно для устранения всех нарушений. Тогда Роскомнадзор может снять ограничения.

