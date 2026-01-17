17 января, 13:45Политика
Трамп утверждает, что США теперь управляют Венесуэлой
Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что США теперь управляют Венесуэлой. Он также заявил, что президент страны Николас Мадуро несет ответственность за "преступления против США и остального мира".
В свою очередь, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о планах по защите экономических прав страны в мире и развитию национального производства. Для этого будет создан специальный комитет.
