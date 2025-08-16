Форма поиска по сайту

16 августа, 15:15

Washington Post заявила о победе Путина после переговоров на Аляске

В Washington Post написали, что Владимир Путин выиграл от переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске независимо от их исхода. Издание уточнило, что теплое приветствие вызвало обеспокоенность в Европе. Wall Street Journal отметило, что встреча стала важной для окончания украинского конфликта.

Позже стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с лидерами НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским. СМИ сообщили, что беседа была непростой. По данным источников, Зеленский готовится к визиту в Вашингтон уже на следующей неделе.

