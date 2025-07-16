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16 июля, 16:30

Политика

Во Франции выступили против оплаты американского вооружения для Украины за счет НАТО

Во Франции выступили против оплаты американского вооружения для Украины за счет НАТО

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После того как президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок на Украину оружия, за которое будет платить НАТО, некоторые европейские страны сначала поддержали идею, а потом изменили свое решение. В частности, во Франции хотят поставлять Украине собственное вооружение, а не платить за него Штатам.

Такое решение продиктовано большим госдолгом Франции, уменьшать который хотят за счет развития собственного военно-промышленного комплекса. Об этом заявил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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