Во Франции выступили против оплаты американского вооружения для Украины за счет НАТО

После того как президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок на Украину оружия, за которое будет платить НАТО, некоторые европейские страны сначала поддержали идею, а потом изменили свое решение. В частности, во Франции хотят поставлять Украине собственное вооружение, а не платить за него Штатам.

Такое решение продиктовано большим госдолгом Франции, уменьшать который хотят за счет развития собственного военно-промышленного комплекса. Об этом заявил экономический обозреватель Константин Цыганков.

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