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14 июля, 11:30

Политика

Группировка "Восток" освободила населенный пункт Карла Маркса в ДНР

Группировка "Восток" освободила населенный пункт Карла Маркса в ДНР

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Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Карла Маркса в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили бойцы подразделения. В ходе боя был ликвидирован иностранный командир, принимавший участие в обороне села.

Как отметил военный эксперт Василий Фатигаров, продвижение российских войск продолжается сразу по нескольким направлениям. В зоне ответственности всех группировок зафиксировано стабильное движение вперед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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