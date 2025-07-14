Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Карла Маркса в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили бойцы подразделения. В ходе боя был ликвидирован иностранный командир, принимавший участие в обороне села.

Как отметил военный эксперт Василий Фатигаров, продвижение российских войск продолжается сразу по нескольким направлениям. В зоне ответственности всех группировок зафиксировано стабильное движение вперед.

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