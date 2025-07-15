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15 июля, 11:30

Политика

Новости мира: столкновения армии и ополченцев произошли на юге Сирии

Новости мира: столкновения армии и ополченцев произошли на юге Сирии

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На юге Сирии произошли новые столкновения между правительственными силами и ополченцами-друзами. Кроме того, Армия Израиля атаковала сирийские подразделения. Погибли по меньшей мере 34 человека, еще около 100 получили ранения. По данным СМИ, среди погибших были дети и сотрудники сил безопасности. Ранее Израиль угрожал вмешаться, чтобы защитить религиозное меньшинство друзов в Сирии.

Между тем в Индии наблюдаются сильнейшие наводнения из-за дождей. Под водой оказались улицы города Джодхпур. На местной железнодорожной станции сначала затопило платформы и пути, а в итоге вода добралась и до здания вокзала. Из-за этого пришлось изменить маршруты двух поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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