Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Маяк в Донецкой Народной Республике. Основу ударной силы по-прежнему составляют танковые соединения. Также ожесточенные столкновения идут в районе Андреевки.

Наводчик танка Т-80БВМ Реан Истомин рассказал, что экипажи работают практически ежедневно, выполняя боевые задачи и уничтожая по несколько целей в сутки. По данным Минобороны, с начала проведения СВО были уничтожены 663 украинских самолета, 283 вертолета и около 70 тысяч беспилотников.

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