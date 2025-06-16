Российские военные освободили Ульяновку в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Ульяновка в Донецкой Народной Республике. Успех операции военные частично связывают с погодными условиями – в день штурма стоял туман, который затруднял работу вражеских дронов.

ВСУ укрепили подступы к населенному пункту, оборудовав огневые точки в лесополосах и на территории фермы, поэтому зачистка велась поэтапно с разных направлений. Как уточняют военные, в ходе боев был уничтожен танк и несколько бронемашин противника.

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