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16 мая, 18:15

Политика

Россия и Украина обменяются пленными по формуле 1 000 на 1 000

Россия и Украина обменяются пленными по формуле 1 000 на 1 000

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Между Россией и Украиной в ближайшие дни должен состояться масштабный обмен пленными – по тысяче человек с каждой стороны. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров, прошедших в Стамбуле. Это первый конкретный результат двусторонней встречи.

По словам Мединского, также обсуждался запрос Украины на проведение прямых переговоров между главами государств. Кроме того, стороны договорились представить свои предложения по прекращению огня, после чего диалог планируется продолжить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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