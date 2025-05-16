16 мая, 17:23Политика
Украина прекратила действие соглашения с Россией по таможенным делам
Фото: 123RF/mermolenko
Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о взаимной помощи в таможенной сфере. Об этом заявил в своем телеграм-канале представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Он отметил, документ подписали в Киеве 24 июня 1993 года.
В пятницу, 16 мая, в турецком Стамбуле прошла встреча России и Украины. Переговоры между сторонами начались в 13:37 по московскому времени и продлились почти два часа.
На переговорах удалось договориться о проведении обмена пленными по формуле 1 000 на 1 000. Кроме того, каждая сторона должна представить свое видение возможного прекращения огня.
Переговоры России и Украины в Стамбуле прервались на паузу