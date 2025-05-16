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16 мая, 17:15

Политика

В Стамбуле завершились переговоры России и Украины

В Стамбуле завершились переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины в Стамбуле прервались на паузу

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Очная встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились детально прописать предложения по прекращению огня. Также, по его словам, Киев запросил организацию встречи президентов двух стран.

Переговоры длились менее двух часов и проходили в закрытом режиме. После официальной части делегации сделали паузу, а затем разошлись. В Москве подчеркнули, что Владимир Путин был в курсе всего происходящего и получал информацию в режиме реального времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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