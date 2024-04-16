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16 апреля, 07:45

Политика

В РФ создали дрон, который способен доставлять на передовую боекомплект и еду

В РФ создали дрон, который способен доставлять на передовую боекомплект и еду

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Российские инженеры создали дрон, который способен доставлять на передовую боекомплект и еду. Новая модель "Овод-10" представлена в нескольких модификациях. Как отметили разработчики, такой беспилотник способен донести груз в любое время суток в сложных погодных условиях.

Также стало известно, что всего за 15 апреля в зоне СВО украинские войска потеряли почти 900 военнослужащих, 270 беспилотников, пять танков и других бронированных машин, более 10 гаубиц, а также несколько станций радиоэлектронной борьбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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