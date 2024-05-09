Путин и президент Кубы Диас-Канель начали переговоры в узком составе

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин начал переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

"У нас есть возможность обсудить весь комплекс наших отношений", – сказал российский лидер.

Он заверил, что Россия всегда будет помнить участие кубинских патриотов в Великой Отечественной войне, в том числе при защите Ленинграда.

"Это не все знают: кубинские патриоты также принимали участие в войне с нацизмом, сражались на фронтах Великой Отечественной войны, боролись за Ленинград на самых тяжелых участках, в том числе на Невском пятачке", – сказал президент.

Он также отметил, что Москва не принимает политику США по ограничению развития Кубы, нанести ей экономический ущерб незаконными санкциями и ограничениями.

Российско-кубинские переговоры предполагают два раунда – сперва в узком составе, а затем с участием делегаций. На повестке дня множество вопросов для обсуждения.

До начала переговоров оба они наблюдали за парадом Победы на Красной площади и приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

7 мая Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что начинает рабочую поездку в Россию, в ходе которой он собирается обсудить работу над приоритетными областями двусторонней повестки между странами.

Бермудес также сообщил, что делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Политик отметил, что его визит проходит в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений между странами.