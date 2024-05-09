БПЛА атаковал завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии

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Беспилотник атаковал завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, после чего произошло задымление в районе одной из установок предприятия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Радий Хабиров.

"Предприятие работает в штатном режиме", – уточнил он.

Как отметил глава региона, на месте случившегося работают экстренные службы и руководители силовых ведомств.

"Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены", – указал он.

Ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили малоразмерный воздушный шар, который был запущен с украинской территории, над Медвенским районом Курской области.

До этого, вечером 7 мая, ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска. Глава ЛНР Пасечник тогда сообщал, что после обстрела на ней возник пожар, пять человек пострадали.

Удар по нефтебазе, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS. В результате были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

