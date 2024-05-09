Дептранс выпустил новые тематические карты "Тройка" ко Дню Победы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые тематические карты "Тройка" и билеты "Единый" выпустили в Москве к 9 Мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, приобрести карту можно во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на сайте магазина, на маркетплейсах и стойках "Живое общение".

Билет "Единый" продается в кассах и автоматах на станциях столичного метрополитена.

Ранее метрополитен и "Почта России" организовали праздничную акцию для пассажиров в честь 9 Мая. Пассажиры могут бесплатно отправить открытки ветеранам Великой Отечественной войны на 15 станциях метро. Можно написать свои пожелания и отправить их в любой регион России до 10 мая включительно.

До этого сообщалось, что инсталляции, посвященные Дню Победы, установили около 11 станций столичного метрополитена. Они появились вблизи "Сухаревской", "Площади Революции", "Смоленской", "Проспекта Мира", "Улицы 1905 года", "Таганской", "Трубной", "Баррикадной", "Октябрьской", "Маяковской" и "Чистых прудов".

