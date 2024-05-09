Рябков: РФ не меняет политику по ядерному оружию, но меняется обстановка

09 мая, 11:46Политика
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Россия не видит оснований для изменения своей политики в области ядерного сдерживания, но меняется сама обстановка, сообщил журналистам исполняющий обязанности замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в доктрине и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
"На данный момент никаких изменений на этот счет нет, но меняется сама обстановка. Поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности, является предметом постоянного анализа", – сказал Рябков.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Президент отметил, что ядерное оружие РФ постоянно находится в состоянии боевой готовности.
Президент РФ также сообщил, что Россия готова применить ядерное оружие, если речь будет идти о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости РФ.