Рябков: РФ не меняет политику по ядерному оружию, но меняется обстановка

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия не видит оснований для изменения своей политики в области ядерного сдерживания, но меняется сама обстановка, сообщил журналистам исполняющий обязанности замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в доктрине и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

"На данный момент никаких изменений на этот счет нет, но меняется сама обстановка. Поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности, является предметом постоянного анализа", – сказал Рябков.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Президент отметил, что ядерное оружие РФ постоянно находится в состоянии боевой готовности.

Президент РФ также сообщил, что Россия готова применить ядерное оружие, если речь будет идти о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости РФ.