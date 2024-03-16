МГИК: почти 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента

По данным Мосгоризбиркома, на выборах президента проголосовали уже почти четыре миллиона москвичей. При этом как на избирательных участках, так и онлайн процедура проходит штатно.

Тем временем россияне продолжают активно голосовать. По информации ЦИК, общая явка по стране уже превысила 45%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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