Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 16:15

Политика

МГИК: почти 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента

МГИК: почти 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента

Новости часа: около 4 млн избирателей в Москве уже проголосовали в ходе выборов президента

Общественный штаб по наблюдению за выборами: все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены

Второй день голосования на выборах президента России проходит в штатном режиме

Почти 3,4 млн москвичей проголосовали на выборах президента

Новости часа: 38,35% россиян проголосовали на выборах президента РФ

В Ингушетии столичный альпинист проголосовал на выборах президента РФ онлайн

Голосование на выборах в Москве проходит штатно и без нарушений

Более 660 тысяч москвичей впервые проголосовали онлайн

Новые данные о ходе электронного голосования опубликовали в Москве

По данным Мосгоризбиркома, на выборах президента проголосовали уже почти четыре миллиона москвичей. При этом как на избирательных участках, так и онлайн процедура проходит штатно.

Тем временем россияне продолжают активно голосовать. По информации ЦИК, общая явка по стране уже превысила 45%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоКсения ЧепенкоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика